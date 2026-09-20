Медиаконвертер TP-Link MC220L
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC220L
MC220L – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX/LX/LH с витой парой 10/100/1000Base-T и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, медиаконвертер MC220L предназначен для использования с многомодовым/одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъемам SC/LC. Медиаконвертер может использоваться по-отдельности или вместе со специальным 19" шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ и оснащённым светодиодными индикаторами состояния. MC220L позволяет увеличить протяженность оптоволоконного одномодового канала на расстояние, поддерживаемое подключаемым к нему SFP-модулем.
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