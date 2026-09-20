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Медиаконвертер TP-Link MC220L купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер TP-Link MC220L

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Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 1
Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 2
Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 3
Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 4
Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
  • Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 2
  • Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 3
  • Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 4
  • Медиаконвертер TP-Link MC220L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540937
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Интерфейсы
SFP / 1000 BASE-T (Авто MDI/MDIX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
440

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC220L

MC220L – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX/LX/LH с витой парой 10/100/1000Base-T и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, медиаконвертер MC220L предназначен для использования с многомодовым/одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъемам SC/LC. Медиаконвертер может использоваться по-отдельности или вместе со специальным 19" шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ и оснащённым светодиодными индикаторами состояния. MC220L позволяет увеличить протяженность оптоволоконного одномодового канала на расстояние, поддерживаемое подключаемым к нему SFP-модулем.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC220L




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Интерфейсы
SFP / 1000 BASE-T (Авто MDI/MDIX)
Страна производитель
Китай
Описание
MC220L – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX/LX/LH с витой парой 10/100/1000Base-T и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, медиаконвертер MC220L предназначен для использования с многомодовым/одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъемам SC/LC. Медиаконвертер может использоваться по-отдельности или вместе со специальным 19" шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ и оснащённым светодиодными индикаторами состояния. MC220L позволяет увеличить протяженность оптоволоконного одномодового канала на расстояние, поддерживаемое подключаемым к нему SFP-модулем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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