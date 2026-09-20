Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа Kromatech настольная контактная 10x, 60 мм, с подсветкой (1 LED) PW6010C
Артикул 23149b249. Настольная контактная лупа с мощной светодиодной подсветкой (1 LED) работает от встроенного аккумулятора. Увеличение линзы – 10.0X, диаметр 60 мм. Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
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