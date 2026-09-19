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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для радиомонтажных и ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
107, 25
Увеличение, крат
2.25-5х
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391665
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для радиомонтажных и ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
107, 25
Увеличение, крат
2.25-5х
Дополнительно
Большой диаметр линзы, Led подсветка, Гибкая штанга, Утяжеленное основание
Габариты
460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, г.
900
Описание товара Лупа с подсветкой Veber 4B-6, 2,25х, 5х, 107мм (22899)
Настольная лупа с LED подсветкой широко применяется в радиомонтажных и ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, при работах с документами, в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания и т. д. Имеются две линзы: основная (диаметр 107 мм) с увеличением 2,25 крат и дополнительная (диаметр 25 мм) с увеличением 5 крат. В качестве подсветки используются 2 ярких светодиода, питание осуществляется от трех батареек типа ААА (в комплект не входят). Гибкая штанга (длина 25 см) позволит точно установить лупу на удобном для наблюдения расстоянии. В пластиковом корпусе основания находится металлическая вкладка, в которую вкручивается штанга - для долговечной эксплуатации и предотвращения опрокидыванию.
для радиомонтажных и ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
107, 25
Увеличение, крат
2.25-5х
Дополнительно
Большой диаметр линзы, Led подсветка, Гибкая штанга, Утяжеленное основание
Габариты
460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа с LED подсветкой широко применяется в радиомонтажных и ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, при работах с документами, в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания и т. д. Имеются две линзы: основная (диаметр 107 мм) с увеличением 2,25 крат и дополнительная (диаметр 25 мм) с увеличением 5 крат. В качестве подсветки используются 2 ярких светодиода, питание осуществляется от трех батареек типа ААА (в комплект не входят). Гибкая штанга (длина 25 см) позволит точно установить лупу на удобном для наблюдения расстоянии. В пластиковом корпусе основания находится металлическая вкладка, в которую вкручивается штанга - для долговечной эксплуатации и предотвращения опрокидыванию.
Лупа с подсветкой Veber 4B-6, 2,25х, 5х, 107мм (22899) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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