Top.Mail.Ru
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 1
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 2
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 3
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 4
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 5
Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 1
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 2
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 3
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 4
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 5
  • Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314396
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
300

Описание товара Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х)

Лупа-очки Veber 9892G используется при ремонте электроники, часовых механизмов, пригодится она также ювелирам, миниатюристам и т. п. Сменные объективы разной кратности дают возможность работать с разной степенью детализации объектов. Следует помнить что чем больше увеличение объектива, тем меньше угол поля зрения и тем ближе объект должен находиться к наблюдателю. Например, рабочее расстояние с объективами 25 крат составляет около 10 мм, а с объективами 10х — около 40 мм. Дужки и оправа очков изготовлены из пластика, имеют анатомическую форму и противоскользящие резиновые вставки. Дужки съёмные — их можно заменить на комплектный регулируемый эластичный налобный ремень. Пластиковые блоки с линзами через поворотный шарнир крепятся к оправе очков. Откидывание блоков — независимое, можно раздельно откинуть как левый/правый так и оба блока одновременно. Регулировка межзрачкового расстояния осуществляется за счёт сдвига левого/правого блока вдоль оси шарнира. Оба блока имеют независимую друг от друга светодиодную подсветку, включение которой осуществляется за счёт поворотных колёсиков на каждом блоке. Они также служат крышками батарейных отсеков под которыми находятся по 6 батареек LR1130 (по три на каждый блок). Направление светодиодов регулируемое, чтобы иметь возможность осуществлять подсветку рассматриваемых объектов на различных удалениях от наблюдателя. Оправа линз изготовлена из лёгкого и прочного пластика. Крепление оправы к блоку — байонетное. Смена линзы производится быстро, фиксация надёжная. Дополнительные линзы хранятся в двух комплектных прочных контейнерах. Асферические линзы изготовлены из оптического пластика и почти не дают искажений и окрашивания по краю поля зрения.

Отзывы о товаре Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Veber 9892G используется при ремонте электроники, часовых механизмов, пригодится она также ювелирам, миниатюристам и т. п. Сменные объективы разной кратности дают возможность работать с разной степенью детализации объектов. Следует помнить что чем больше увеличение объектива, тем меньше угол поля зрения и тем ближе объект должен находиться к наблюдателю. Например, рабочее расстояние с объективами 25 крат составляет около 10 мм, а с объективами 10х — около 40 мм. Дужки и оправа очков изготовлены из пластика, имеют анатомическую форму и противоскользящие резиновые вставки. Дужки съёмные — их можно заменить на комплектный регулируемый эластичный налобный ремень. Пластиковые блоки с линзами через поворотный шарнир крепятся к оправе очков. Откидывание блоков — независимое, можно раздельно откинуть как левый/правый так и оба блока одновременно. Регулировка межзрачкового расстояния осуществляется за счёт сдвига левого/правого блока вдоль оси шарнира. Оба блока имеют независимую друг от друга светодиодную подсветку, включение которой осуществляется за счёт поворотных колёсиков на каждом блоке. Они также служат крышками батарейных отсеков под которыми находятся по 6 батареек LR1130 (по три на каждый блок). Направление светодиодов регулируемое, чтобы иметь возможность осуществлять подсветку рассматриваемых объектов на различных удалениях от наблюдателя. Оправа линз изготовлена из лёгкого и прочного пластика. Крепление оправы к блоку — байонетное. Смена линзы производится быстро, фиксация надёжная. Дополнительные линзы хранятся в двух комплектных прочных контейнерах. Асферические линзы изготовлены из оптического пластика и почти не дают искажений и окрашивания по краю поля зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...