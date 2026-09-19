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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391714
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Описание товара Лупа Veber 8011, 10х, 25мм (26215)
Измерительная лупа Veber 8011 предназначена для рассматривания и измерения размеров мелких плоских предметов: карт, полиграфической продукции и пр. В медицине может использоваться в качестве дерматоскопа. «Линза» лупы представляет собой «оптическую систему» из двух линз (материал — оптическое стекло), расположенных на расстоянии 17 мм друг от друга. Такая конструкция обеспечивает плоское поле изображения без искажений и окрашивания по краям поля зрения. К нижней части оправы лупы прикреплена крышка-заглушка (съёмная), в центре которой имеется квадратная диафрагма с размерами 2 х 2 см. По всем четырём краям диафрагмы (с внутренней стороны крышки-заглушки) нанесены измерительные риски. При проведении измерений необходимо включить светодиодную подсветку — только тогда эти риски будут видны наблюдателю. Таким образом, можно производить измерения объектов с размером стороны до 2 см с точностью до 0.5 мм. Со снятой крышкой-заглушкой поле зрения лупы составляет около 30 мм.
Измерительная лупа Veber 8011 предназначена для рассматривания и измерения размеров мелких плоских предметов: карт, полиграфической продукции и пр. В медицине может использоваться в качестве дерматоскопа. «Линза» лупы представляет собой «оптическую систему» из двух линз (материал — оптическое стекло), расположенных на расстоянии 17 мм друг от друга. Такая конструкция обеспечивает плоское поле изображения без искажений и окрашивания по краям поля зрения. К нижней части оправы лупы прикреплена крышка-заглушка (съёмная), в центре которой имеется квадратная диафрагма с размерами 2 х 2 см. По всем четырём краям диафрагмы (с внутренней стороны крышки-заглушки) нанесены измерительные риски. При проведении измерений необходимо включить светодиодную подсветку — только тогда эти риски будут видны наблюдателю. Таким образом, можно производить измерения объектов с размером стороны до 2 см с точностью до 0.5 мм. Со снятой крышкой-заглушкой поле зрения лупы составляет около 30 мм.
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