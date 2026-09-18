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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251540
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Описание товара Лупа Kromatech настольная 10x, 120 мм, на гибком штативе с подсветкой (6 LED) 7764
Настольная лупа Kromatech 10x, 120 мм, на гибком штативе с подсветкой (6 LED) 7764 – удобный оптический прибор для широкого круга задач. Широкая линза обеспечивает достаточно большое поле зрения, а яркая подсветка позволяет работать даже в темноте. Лупа на гибком штативе пригодится моделисту, домашнему мастеру, любительнице рукоделия или художнику. Можно использовать ее и для работы в лаборатории. Высота линзы над поверхностью стола регулируется: можно с удобством рассматривать и плоские, и объемные предметы (например, фотографии или образцы минералов). Лупа с подсветкой на гибком штативе Kromatech обеспечивает 10-кратное увеличение, диаметр ее линзы составляет 120 миллиметров. Корпус и основание сделаны из пластика и металла. Благодаря широкому основанию лупа очень устойчива. На оправе линзы находится яркая светодиодная подсветка. Она состоит из шести светодиодов, сгруппированных вместе. Такой источник света можно точно направить на рабочую область – он поворачивается вместе с линзой. Светодиоды питаются от бытовой электросети – в комплект поставки входит сетевой адаптер. Лупа с подсветкой настольная на удобном гибком штативе может применяться и в качестве рабочей лампы. Линзу в оправе можно отцепить от гибкого держателя – тогда на нем останется только компактный блок светодиодов. Яркости освещения достаточно для чтения или рукоделия.
Настольная лупа Kromatech 10x, 120 мм, на гибком штативе с подсветкой (6 LED) 7764 – удобный оптический прибор для широкого круга задач. Широкая линза обеспечивает достаточно большое поле зрения, а яркая подсветка позволяет работать даже в темноте. Лупа на гибком штативе пригодится моделисту, домашнему мастеру, любительнице рукоделия или художнику. Можно использовать ее и для работы в лаборатории. Высота линзы над поверхностью стола регулируется: можно с удобством рассматривать и плоские, и объемные предметы (например, фотографии или образцы минералов). Лупа с подсветкой на гибком штативе Kromatech обеспечивает 10-кратное увеличение, диаметр ее линзы составляет 120 миллиметров. Корпус и основание сделаны из пластика и металла. Благодаря широкому основанию лупа очень устойчива. На оправе линзы находится яркая светодиодная подсветка. Она состоит из шести светодиодов, сгруппированных вместе. Такой источник света можно точно направить на рабочую область – он поворачивается вместе с линзой. Светодиоды питаются от бытовой электросети – в комплект поставки входит сетевой адаптер. Лупа с подсветкой настольная на удобном гибком штативе может применяться и в качестве рабочей лампы. Линзу в оправе можно отцепить от гибкого держателя – тогда на нем останется только компактный блок светодиодов. Яркости освещения достаточно для чтения или рукоделия.
Лупа Kromatech настольная 10x, 120 мм, на гибком штативе с подсветкой (6 LED) 7764 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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