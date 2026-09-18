Top.Mail.Ru
Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
2-4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
2-4.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Габариты
190x30x20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х2
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)

Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011) – удобная универсальная лупа, оборудованная встроенной светодиодной подсветкой. Лупа имеет два уровня увеличения – 2 и 4,5 крат, что позволяет не только увеличить мелкий текст или предмет, но и более детально изучить желаемые области при большем увеличении. Лупа имеет небольшие габариты и малый вес, она без труда поместится в любую дамскую сумочку или большой карман. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.

Отзывы о товаре Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
2-4.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Габариты
190x30x20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011) – удобная универсальная лупа, оборудованная встроенной светодиодной подсветкой. Лупа имеет два уровня увеличения – 2 и 4,5 крат, что позволяет не только увеличить мелкий текст или предмет, но и более детально изучить желаемые области при большем увеличении. Лупа имеет небольшие габариты и малый вес, она без труда поместится в любую дамскую сумочку или большой карман. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...