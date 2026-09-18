Top.Mail.Ru
Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото 1
Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
  • Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото 1
  • Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321927
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная/на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
310х130х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х22
Вес, кг.
2.5

Описание товара Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED

Лупа - лампа Veber 8611 идеальна для профессионалов и любителей ручных ремесел, вышивальщиц и косметологов. Кроме того, может быть полезна для тех, кто работает в области электроники, химической промышленности, печати, для коллекционеров, ювелиров, а также чтения и т. д.

Отзывы о товаре Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная/на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
310х130х170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа - лампа Veber 8611 идеальна для профессионалов и любителей ручных ремесел, вышивальщиц и косметологов. Кроме того, может быть полезна для тех, кто работает в области электроники, химической промышленности, печати, для коллекционеров, ювелиров, а также чтения и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...