Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321927
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная/на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
310х130х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х22
Вес, кг.
2.5
Описание товара Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED
Лупа - лампа Veber 8611 идеальна для профессионалов и любителей ручных ремесел, вышивальщиц и косметологов. Кроме того, может быть полезна для тех, кто работает в области электроники, химической промышленности, печати, для коллекционеров, ювелиров, а также чтения и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная/на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
86/21
Увеличение, крат
3, 8
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
310х130х170 мм
Страна производитель
Китай
Лупа - лампа Veber 8611 идеальна для профессионалов и любителей ручных ремесел, вышивальщиц и косметологов. Кроме того, может быть полезна для тех, кто работает в области электроники, химической промышленности, печати, для коллекционеров, ювелиров, а также чтения и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа 8611 3D (3 дптр, 127мм) настольная с подсветкой LED