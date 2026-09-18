Лупа на подставке Veber 3x, 110x60 мм (7722)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
110x60
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
110x60
Увеличение, крат
3
Габариты
120х80х75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
150
Описание товара Лупа на подставке Veber 3x, 110x60 мм (7722)
Если вы ищете увеличительный инструмент для чтения, лупа на подставке Veber 3x (7722) станет отличным выбором. Стеклянная линза охватывает область размером 110х60 мм и передает изображение высокой четкости и контрастности. Пластиковый корпус снабжен небольшими ножками, которые позволяют удобно размещать лупу прямо над нужной областью. Лупа мало весит, но при этом надежна и устойчива. Этот оптический прибор станет верным помощником слабовидящему человеку и поможет в любых домашних делах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
110x60
Увеличение, крат
3
Габариты
120х80х75 мм
Страна производитель
Китай
Если вы ищете увеличительный инструмент для чтения, лупа на подставке Veber 3x (7722) станет отличным выбором. Стеклянная линза охватывает область размером 110х60 мм и передает изображение высокой четкости и контрастности. Пластиковый корпус снабжен небольшими ножками, которые позволяют удобно размещать лупу прямо над нужной областью. Лупа мало весит, но при этом надежна и устойчива. Этот оптический прибор станет верным помощником слабовидящему человеку и поможет в любых домашних делах.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа на подставке Veber 3x, 110x60 мм (7722) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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