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Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) купить с доставкой в Москве
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Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514)

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Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 1
Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 2
Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
  • Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 1
  • Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 2
  • Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251459
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-линейка
Корпус
пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
Габариты
250x38x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514)

Лупа для чтения Veber 3x (7514) – удобный оптический инструмент для чтения книг, писем или текстов, написанных на листах больших форматов. Линза позволяет работать с областью размером 25х3,8 см, обеспечивая одинаковое увеличение по всей длине строки. Кратность лупы составляет 3х. Она отлично подойдет для слабовидящего человека, который любит много читать. Линза и корпус изготовлены из пластика, поэтому лупа мало весит. Вам будет удобно перемещать ее по листу и переворачивать страницы.

Отзывы о товаре Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-линейка
Корпус
пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
Габариты
250x38x28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа для чтения Veber 3x (7514) – удобный оптический инструмент для чтения книг, писем или текстов, написанных на листах больших форматов. Линза позволяет работать с областью размером 25х3,8 см, обеспечивая одинаковое увеличение по всей длине строки. Кратность лупы составляет 3х. Она отлично подойдет для слабовидящего человека, который любит много читать. Линза и корпус изготовлены из пластика, поэтому лупа мало весит. Вам будет удобно перемещать ее по листу и переворачивать страницы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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