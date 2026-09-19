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Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) купить с доставкой в Москве
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Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)

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Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 1
Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 2
Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 3
Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
  • Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 1
  • Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 2
  • Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 3
  • Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391719
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
Дополнительно
светодиодная подсветка, шкала
Габариты
190 х 73 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)

Лупа для чтения Veber с ручкой и с 5-кратной линзой (диаметр 84 мм). Светодиодная подсветка, питание от 3 батареек ААА. Оправа и ручка лупы изготовлены из пластика. Линза изготовлена из оптического стекла. Ручка съёмная со вставками из прорезиненного материала, длина ручки 101 мм. На передней стороне ручки расположен тумблер включения светодиодной подсветки, на обратной стороне — два светодиода. Питание подсветки осуществляется от 3 батареек ААА. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.

Отзывы о товаре Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
Дополнительно
светодиодная подсветка, шкала
Габариты
190 х 73 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа для чтения Veber с ручкой и с 5-кратной линзой (диаметр 84 мм). Светодиодная подсветка, питание от 3 батареек ААА. Оправа и ручка лупы изготовлены из пластика. Линза изготовлена из оптического стекла. Ручка съёмная со вставками из прорезиненного материала, длина ручки 101 мм. На передней стороне ручки расположен тумблер включения светодиодной подсветки, на обратной стороне — два светодиода. Питание подсветки осуществляется от 3 батареек ААА. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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