Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
5х
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391719
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
5х
Дополнительно
светодиодная подсветка, шкала
Габариты
190 х 73 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)
Лупа для чтения Veber с ручкой и с 5-кратной линзой (диаметр 84 мм). Светодиодная подсветка, питание от 3 батареек ААА. Оправа и ручка лупы изготовлены из пластика. Линза изготовлена из оптического стекла. Ручка съёмная со вставками из прорезиненного материала, длина ручки 101 мм. На передней стороне ручки расположен тумблер включения светодиодной подсветки, на обратной стороне — два светодиода. Питание подсветки осуществляется от 3 батареек ААА. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
с ручкой
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
84
Увеличение, крат
5х
Дополнительно
светодиодная подсветка, шкала
Габариты
190 х 73 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Лупа для чтения Veber с ручкой и с 5-кратной линзой (диаметр 84 мм). Светодиодная подсветка, питание от 3 батареек ААА. Оправа и ручка лупы изготовлены из пластика. Линза изготовлена из оптического стекла. Ручка съёмная со вставками из прорезиненного материала, длина ручки 101 мм. На передней стороне ручки расположен тумблер включения светодиодной подсветки, на обратной стороне — два светодиода. Питание подсветки осуществляется от 3 батареек ААА. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Veber B90, 5х, 90мм (26217)