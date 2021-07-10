Лупа налобная Veber 1,8x/2,3x/3,7x/4,8x, 88x29 мм, с подсветкой (MG81007-A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
88x29, 88x29
Увеличение, крат
1.8/2.3/3.7/4.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251411
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
88x29, 88x29
Увеличение, крат
1.8/2.3/3.7/4.8
Габариты
270x200x70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х7
Вес, г.
300
Описание товара Лупа налобная Veber 1,8x/2,3x/3,7x/4,8x, 88x29 мм, с подсветкой (MG81007-A)
Налобная лупа с подсветкой – универсальный оптический увеличитель для любых ситуаций. Ее можно использовать для проведения различных манипуляций с мелкими предметами, для работ, требующих повышенной точности (например, резьба или шитье), для чтения или работы при недостаточном освещении, для работы с мелкими изделиями и др. Может использоваться вместе с очками. Лупа состоит из трех линз: двух прямоугольных (88x29 мм каждая) и одной круглой монокулярной линзы (диаметр 29 мм).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
88x29, 88x29
Увеличение, крат
1.8/2.3/3.7/4.8
Габариты
270x200x70 мм
Страна производитель
Китай
Налобная лупа с подсветкой – универсальный оптический увеличитель для любых ситуаций. Ее можно использовать для проведения различных манипуляций с мелкими предметами, для работ, требующих повышенной точности (например, резьба или шитье), для чтения или работы при недостаточном освещении, для работы с мелкими изделиями и др. Может использоваться вместе с очками. Лупа состоит из трех линз: двух прямоугольных (88x29 мм каждая) и одной круглой монокулярной линзы (диаметр 29 мм).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Скромная цена, главное достоинство. Видел и за 1000р подобные модели. Хорошо держится на голове, есть много регулировок. Фонарик светит достаточно ярко, зависит правда от батарейки.
Недостатки:
Не разобрался с разными диоприями, их там 4 написано, но имеется 2 сдвоенные линзы, и одна круглая поворотная.
Комментарий:
В целом меня вполне устраивает этот помощник, всегда есть ему применение. Думаю прослужит долго, ломаться там практически нечему.
Лупа налобная Veber 1,8x/2,3x/3,7x/4,8x, 88x29 мм, с подсветкой (MG81007-A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Лупа налобная Veber 1,8x/2,3x/3,7x/4,8x, 88x29 мм, с подсветкой (MG81007-A)
Достоинства:
Скромная цена, главное достоинство. Видел и за 1000р подобные модели. Хорошо держится на голове, есть много регулировок. Фонарик светит достаточно ярко, зависит правда от батарейки.
Недостатки:
Не разобрался с разными диоприями, их там 4 написано, но имеется 2 сдвоенные линзы, и одна круглая поворотная.
Комментарий:
В целом меня вполне устраивает этот помощник, всегда есть ему применение. Думаю прослужит долго, ломаться там практически нечему.