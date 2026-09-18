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Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A купить с доставкой в Москве
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Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A

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Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251544
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A

Налобная лупа с LED-подсветкой – незаменимый инструмент для проведения точных работ. Эта модель позволяет рассматривать мелкие предметы с увеличением от 1,5 до 10 крат и при этом оставляет руки свободными. Лупа крепится на лбу с помощью регулируемого обруча. Сменные линзы дают увеличение 1,5x, 3x, 8,5x и 10x. Лупа снабжена подсветкой из двух ярких белых светодиодов. Лупа с LED-подсветкой удобна при работе в условиях слабой освещенности. Кроме того, лупа со светодиодной подсветкой может использоваться днем для направленного освещения изучаемого предмета.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная лупа с LED-подсветкой – незаменимый инструмент для проведения точных работ. Эта модель позволяет рассматривать мелкие предметы с увеличением от 1,5 до 10 крат и при этом оставляет руки свободными. Лупа крепится на лбу с помощью регулируемого обруча. Сменные линзы дают увеличение 1,5x, 3x, 8,5x и 10x. Лупа снабжена подсветкой из двух ярких белых светодиодов. Лупа с LED-подсветкой удобна при работе в условиях слабой освещенности. Кроме того, лупа со светодиодной подсветкой может использоваться днем для направленного освещения изучаемого предмета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kromatech налобная 1,5/3,0/8,5/10,0x, с подсветкой (2 LED) MG81007-A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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