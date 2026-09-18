Лупа на ручке Veber 7х, 70 мм, сувенирная (L70)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251446
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
7
Дополнительно
длина ручки: 75 мм
Габариты
155х70х15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
300
Описание товара Лупа на ручке Veber 7х, 70 мм, сувенирная (L70)
Лупа на ручке Veber 7х (L70) выполнена в запоминающемся дизайне. Оправа линзы сделана из металла и окрашена в золотистый цвет, а на ручке выгравировано изображение дракона. Эта лупа станет отличным подарком и украсит интерьер любого кабинета или библиотеки. Линза сделана из оптического стекла и передает четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Лупа позволяет охватывать одним взглядом область диаметром в 60 мм и дает увеличение в 7 крат. В комплект поставки входит чехол для хранения.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
7
Дополнительно
длина ручки: 75 мм
Габариты
155х70х15 мм
Страна производитель
Китай
Лупа на ручке Veber 7х (L70) выполнена в запоминающемся дизайне. Оправа линзы сделана из металла и окрашена в золотистый цвет, а на ручке выгравировано изображение дракона. Эта лупа станет отличным подарком и украсит интерьер любого кабинета или библиотеки. Линза сделана из оптического стекла и передает четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Лупа позволяет охватывать одним взглядом область диаметром в 60 мм и дает увеличение в 7 крат. В комплект поставки входит чехол для хранения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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