Лупа на ручке Veber 8х, 60 мм, сувенирная (L60)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251445
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
8
Дополнительно
длина ручки: 75 мм
Габариты
145х60х15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х3
Вес, г.
200
Описание товара Лупа на ручке Veber 8х, 60 мм, сувенирная (L60)
Изящная сувенирная лупа Veber 8х (L60) станет отличным подарком человеку, ценящему необычные аксессуары. Оправа линзы выполнена в золотистом цвете, а на черной ручке выгравировано изображение дракона. В комплект поставки включен чехол для хранения лупы. Линза сделана из оптического стекла и дает 8-кратное увеличение. Лупа отлично подойдет для работы с мелкими шрифтами и изображениями, станет стильным дополнением к интерьеру кабинета.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
8
Дополнительно
длина ручки: 75 мм
Габариты
145х60х15 мм
Страна производитель
Китай
Изящная сувенирная лупа Veber 8х (L60) станет отличным подарком человеку, ценящему необычные аксессуары. Оправа линзы выполнена в золотистом цвете, а на черной ручке выгравировано изображение дракона. В комплект поставки включен чехол для хранения лупы. Линза сделана из оптического стекла и дает 8-кратное увеличение. Лупа отлично подойдет для работы с мелкими шрифтами и изображениями, станет стильным дополнением к интерьеру кабинета.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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