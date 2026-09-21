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Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой купить с доставкой в Москве
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Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой

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Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 1
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 2
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 3
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 4
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 5
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 6
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 7
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 8
Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 1
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 2
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 3
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 4
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 5
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 6
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 7
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 8
  • Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700612
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
23х14.5х1.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой

Лупа складная Veber MG1810 — это портативное увеличительное стекло с подсветкой, которое идеально подходит для рассмотрения мелких деталей. Акриловая линза Френеля размером 182x103 мм с 3-х кратным увеличением обеспечивает четкость и яркость изображения. Благодаря уникальной конструкции с двумя ножками-скобами, лупу можно использовать вертикально, снижая нагрузку на руки во время длительного использования. Рукоятка лупы легко регулируется, обеспечивая комфортное положение в пределах до 150°. Встроенная подсветка включает 32 белых и 16 теплых светодиодов, работающих в трех режимах: холодный свет, теплый свет или смешанная подсветка. Питание осуществляется от трех батареек типа AAA (в комплект не входят). Лупа с подсветкой Veber MG1810 станет отличным выбором для чтения мелкого шрифта, рукоделия, ремонта электроники и других бытовых целей.

Отзывы о товаре Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
23х14.5х1.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа складная Veber MG1810 — это портативное увеличительное стекло с подсветкой, которое идеально подходит для рассмотрения мелких деталей. Акриловая линза Френеля размером 182x103 мм с 3-х кратным увеличением обеспечивает четкость и яркость изображения. Благодаря уникальной конструкции с двумя ножками-скобами, лупу можно использовать вертикально, снижая нагрузку на руки во время длительного использования. Рукоятка лупы легко регулируется, обеспечивая комфортное положение в пределах до 150°. Встроенная подсветка включает 32 белых и 16 теплых светодиодов, работающих в трех режимах: холодный свет, теплый свет или смешанная подсветка. Питание осуществляется от трех батареек типа AAA (в комплект не входят). Лупа с подсветкой Veber MG1810 станет отличным выбором для чтения мелкого шрифта, рукоделия, ремонта электроники и других бытовых целей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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