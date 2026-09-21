Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700612
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Описание товара Лупа складная Veber MG1810 с подсветкой
Лупа складная Veber MG1810 — это портативное увеличительное стекло с подсветкой, которое идеально подходит для рассмотрения мелких деталей. Акриловая линза Френеля размером 182x103 мм с 3-х кратным увеличением обеспечивает четкость и яркость изображения. Благодаря уникальной конструкции с двумя ножками-скобами, лупу можно использовать вертикально, снижая нагрузку на руки во время длительного использования. Рукоятка лупы легко регулируется, обеспечивая комфортное положение в пределах до 150°. Встроенная подсветка включает 32 белых и 16 теплых светодиодов, работающих в трех режимах: холодный свет, теплый свет или смешанная подсветка. Питание осуществляется от трех батареек типа AAA (в комплект не входят). Лупа с подсветкой Veber MG1810 станет отличным выбором для чтения мелкого шрифта, рукоделия, ремонта электроники и других бытовых целей.
Лупа складная Veber MG1810 — это портативное увеличительное стекло с подсветкой, которое идеально подходит для рассмотрения мелких деталей. Акриловая линза Френеля размером 182x103 мм с 3-х кратным увеличением обеспечивает четкость и яркость изображения. Благодаря уникальной конструкции с двумя ножками-скобами, лупу можно использовать вертикально, снижая нагрузку на руки во время длительного использования. Рукоятка лупы легко регулируется, обеспечивая комфортное положение в пределах до 150°. Встроенная подсветка включает 32 белых и 16 теплых светодиодов, работающих в трех режимах: холодный свет, теплый свет или смешанная подсветка. Питание осуществляется от трех батареек типа AAA (в комплект не входят). Лупа с подсветкой Veber MG1810 станет отличным выбором для чтения мелкого шрифта, рукоделия, ремонта электроники и других бытовых целей.
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