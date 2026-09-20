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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для косметологии, для рукоделия, для чтения.
Диаметр линзы, мм
110x69
Увеличение, крат
1.2, 1.8, 2.5, 3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540065
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Описание товара Лупа налобная с подсветкой Veber 81001-3Led, 1,2x-3,5x
Лупа налобная с подсветкой Veber 3LED 1, 2x/3, 5x может использоваться для решения широкого круга задач: проведения работ при плохом освещении или в его отсутствии, выполнение точных работ (шитье, сборка изделий, резьба по дереву), проверки готовой продукции. В конструкции использованы четыре трехмерные линзы, которые дают широкое поле обзора увеличение до 3, 5 крат. Светодиодная подсветка питается от 3 батареек типа ААА (входят в комплект). Лупа налобная с подсветкой Veber: удобный светодиодный осветитель. Переключатель осветителя находится на верхней части корпуса лупы с левой стороны. Сам осветитель можно регулировать по направлениям «влево-вправо» в пределах 25° и «вверх-вниз» в пределах 60°. В качестве источника света используется светодиодная подсветка.
Лупа налобная с подсветкой Veber 3LED 1, 2x/3, 5x может использоваться для решения широкого круга задач: проведения работ при плохом освещении или в его отсутствии, выполнение точных работ (шитье, сборка изделий, резьба по дереву), проверки готовой продукции. В конструкции использованы четыре трехмерные линзы, которые дают широкое поле обзора увеличение до 3, 5 крат. Светодиодная подсветка питается от 3 батареек типа ААА (входят в комплект). Лупа налобная с подсветкой Veber: удобный светодиодный осветитель. Переключатель осветителя находится на верхней части корпуса лупы с левой стороны. Сам осветитель можно регулировать по направлениям «влево-вправо» в пределах 25° и «вверх-вниз» в пределах 60°. В качестве источника света используется светодиодная подсветка.
Лупа налобная с подсветкой Veber 81001-3Led, 1,2x-3,5x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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