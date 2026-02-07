Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая
Лупа Levenhuk Zeno Read ZR10 – удобный в использовании оптический инструмент с бифокальной линзой. Лупу можно применять для чтения, изучения карт и чертежей. Ее по достоинству оценят специалисты, работающие с разнообразными документами и печатными изданиями. Наличие двух линз позволяет работать как с большой областью, так и с мелкими участками, изучая их на более мощном увеличении. Угол наклона лупы регулируется в пределах 60°. Основная линза лупы Levenhuk Zeno Read ZR10 дает двукратное увеличение, достаточное для чтения мелкого шрифта. Возле линзы расположена светодиодная подсветка, регулировать яркость которой можно с помощью переключателя на корпусе. Светодиоды работают от обычных батареек (приобретаются отдельно). Дополнительная линза дает шестикратное увеличение. Обе линзы и корпус лупы выполнены из легкого практичного пластика.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный и эргономичный. Мне понравился и по виду и в деле. Были другие лупы, эта - лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лупа то что надо для чтения мелкого шрифта подсветка как раз для чтения книги довольно большая удобная ручка можно немного ее наклонить лучше пока не встречал работает от 2 батареек АА доступ к батарейкам безвинтовой просто сдвижная планка один минус нет чехла или жесткого кофра чтобы хранить такой классный товар
Достоинства:
Комментарий:
Это моя четвертая лупа и наверняка последняя. На ней и остановлюсь. Очень мне подходит. И квадрат линзы и ручка и подсветка. Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Само стекло вроде ничего, но исполнение оправы и ручки на троечку.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая лупа из тех что у меня были . Отличное стекло . Равномерно увеличивает . светодиодов 4:. но горят ярко . Оптимально светят . А Вот дополнительный кружок увлечения в левом нижнем углу вроде как он и нужен , но мне он мешает . Постоянно в глазах мельтешит . Квадратная форма лупы отлично очень удобно .
Достоинства:
Комментарий:
Текст четко читается. Держать удобно. Покупкой довольна. Есть другая, но к нее круглая ручка и держать не удобно
Достоинства:
Комментарий:
Лупа хорошая. Изображение четкое, без искажений. Кому нужно сильное увеличение - не подойдёт. Маленькая лупа даёт очень сильное увеличение.
Достоинства:
Комментарий:
нравится что лупа подвижная. жаль , что в описании нет объяснения как вставлять батарейки. зато есть ответ в вопросах.
Достоинства:
Комментарий:
добротно изготовленный инструмент, хотя и изготовлен в Китае
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная лупа. Яркая подсветка. Удобно держать.
Отзывы о товаре Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный и эргономичный. Мне понравился и по виду и в деле. Были другие лупы, эта - лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лупа то что надо для чтения мелкого шрифта подсветка как раз для чтения книги довольно большая удобная ручка можно немного ее наклонить лучше пока не встречал работает от 2 батареек АА доступ к батарейкам безвинтовой просто сдвижная планка один минус нет чехла или жесткого кофра чтобы хранить такой классный товар
Достоинства:
Комментарий:
Это моя четвертая лупа и наверняка последняя. На ней и остановлюсь. Очень мне подходит. И квадрат линзы и ручка и подсветка. Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Само стекло вроде ничего, но исполнение оправы и ручки на троечку.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая лупа из тех что у меня были . Отличное стекло . Равномерно увеличивает . светодиодов 4:. но горят ярко . Оптимально светят . А Вот дополнительный кружок увлечения в левом нижнем углу вроде как он и нужен , но мне он мешает . Постоянно в глазах мельтешит . Квадратная форма лупы отлично очень удобно .
Достоинства:
Комментарий:
Текст четко читается. Держать удобно. Покупкой довольна. Есть другая, но к нее круглая ручка и держать не удобно
Достоинства:
Комментарий:
Лупа хорошая. Изображение четкое, без искажений. Кому нужно сильное увеличение - не подойдёт. Маленькая лупа даёт очень сильное увеличение.
Достоинства:
Комментарий:
нравится что лупа подвижная. жаль , что в описании нет объяснения как вставлять батарейки. зато есть ответ в вопросах.
Достоинства:
Комментарий:
добротно изготовленный инструмент, хотя и изготовлен в Китае
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая качественная лупа. Яркая подсветка. Удобно держать.