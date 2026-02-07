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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая купить с доставкой в Москве
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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая

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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 1
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 2
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 3
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 4
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 5
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 6
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 7
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 8
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 9
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 1
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 2
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 3
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 4
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 5
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 6
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 7
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 8
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 9
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 310 руб.  2 340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая
1 310 руб. -44%
2 340 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая

Лупа Levenhuk Zeno Read ZR10 – удобный в использовании оптический инструмент с бифокальной линзой. Лупу можно применять для чтения, изучения карт и чертежей. Ее по достоинству оценят специалисты, работающие с разнообразными документами и печатными изданиями. Наличие двух линз позволяет работать как с большой областью, так и с мелкими участками, изучая их на более мощном увеличении. Угол наклона лупы регулируется в пределах 60°. Основная линза лупы Levenhuk Zeno Read ZR10 дает двукратное увеличение, достаточное для чтения мелкого шрифта. Возле линзы расположена светодиодная подсветка, регулировать яркость которой можно с помощью переключателя на корпусе. Светодиоды работают от обычных батареек (приобретаются отдельно). Дополнительная линза дает шестикратное увеличение. Обе линзы и корпус лупы выполнены из легкого практичного пластика.

Отзывы о товаре Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный и эргономичный. Мне понравился и по виду и в деле. Были другие лупы, эта - лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличная лупа то что надо для чтения мелкого шрифта подсветка как раз для чтения книги довольно большая удобная ручка можно немного ее наклонить лучше пока не встречал работает от 2 батареек АА доступ к батарейкам безвинтовой просто сдвижная планка один минус нет чехла или жесткого кофра чтобы хранить такой классный товар
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это моя четвертая лупа и наверняка последняя. На ней и остановлюсь. Очень мне подходит. И квадрат линзы и ручка и подсветка. Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Пуговкин Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Само стекло вроде ничего, но исполнение оправы и ручки на троечку.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Тюрин Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая лупа из тех что у меня были . Отличное стекло . Равномерно увеличивает . светодиодов 4:. но горят ярко . Оптимально светят . А Вот дополнительный кружок увлечения в левом нижнем углу вроде как он и нужен , но мне он мешает . Постоянно в глазах мельтешит . Квадратная форма лупы отлично очень удобно .
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Текст четко читается. Держать удобно. Покупкой довольна. Есть другая, но к нее круглая ручка и держать не удобно
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Лупа хорошая. Изображение четкое, без искажений. Кому нужно сильное увеличение - не подойдёт. Маленькая лупа даёт очень сильное увеличение.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
нравится что лупа подвижная. жаль , что в описании нет объяснения как вставлять батарейки. зато есть ответ в вопросах.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
добротно изготовленный инструмент, хотя и изготовлен в Китае
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная лупа. Яркая подсветка. Удобно держать.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Levenhuk Zeno Read ZR10 – удобный в использовании оптический инструмент с бифокальной линзой. Лупу можно применять для чтения, изучения карт и чертежей. Ее по достоинству оценят специалисты, работающие с разнообразными документами и печатными изданиями. Наличие двух линз позволяет работать как с большой областью, так и с мелкими участками, изучая их на более мощном увеличении. Угол наклона лупы регулируется в пределах 60°. Основная линза лупы Levenhuk Zeno Read ZR10 дает двукратное увеличение, достаточное для чтения мелкого шрифта. Возле линзы расположена светодиодная подсветка, регулировать яркость которой можно с помощью переключателя на корпусе. Светодиоды работают от обычных батареек (приобретаются отдельно). Дополнительная линза дает шестикратное увеличение. Обе линзы и корпус лупы выполнены из легкого практичного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный и эргономичный. Мне понравился и по виду и в деле. Были другие лупы, эта - лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличная лупа то что надо для чтения мелкого шрифта подсветка как раз для чтения книги довольно большая удобная ручка можно немного ее наклонить лучше пока не встречал работает от 2 батареек АА доступ к батарейкам безвинтовой просто сдвижная планка один минус нет чехла или жесткого кофра чтобы хранить такой классный товар
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это моя четвертая лупа и наверняка последняя. На ней и остановлюсь. Очень мне подходит. И квадрат линзы и ручка и подсветка. Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Пуговкин Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Само стекло вроде ничего, но исполнение оправы и ручки на троечку.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Тюрин Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая лупа из тех что у меня были . Отличное стекло . Равномерно увеличивает . светодиодов 4:. но горят ярко . Оптимально светят . А Вот дополнительный кружок увлечения в левом нижнем углу вроде как он и нужен , но мне он мешает . Постоянно в глазах мельтешит . Квадратная форма лупы отлично очень удобно .
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Текст четко читается. Держать удобно. Покупкой довольна. Есть другая, но к нее круглая ручка и держать не удобно
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Лупа хорошая. Изображение четкое, без искажений. Кому нужно сильное увеличение - не подойдёт. Маленькая лупа даёт очень сильное увеличение.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
нравится что лупа подвижная. жаль , что в описании нет объяснения как вставлять батарейки. зато есть ответ в вопросах.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
добротно изготовленный инструмент, хотя и изготовлен в Китае
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная лупа. Яркая подсветка. Удобно держать.


Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, белая – стоимость товара 1310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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