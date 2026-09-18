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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
10, 15, 20, 25
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209784
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G6 – это бинокулярная лупа со встроенной подсветкой, регулируемым по длине головным креплением и сменными линзами. В комплект поставки включены четыре набора парных линз разного увеличения. Благодаря им оптика легко настраивается под решение любых задач. Эта лупа будет полезна при работе с часовыми механизмами, в ювелирном деле, на промышленном производстве. С ее помощью можно проводить контроль сварных швов, проверять качество выполненных точных работ, оценивать предметы искусства. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G6 снабжена головным креплением, благодаря которому руки всегда остаются свободными. Длину крепления можно регулировать. Каждый окуляр снабжен ярким светодиодом – подсветка яркая и дает равномерное освещение. Окуляры можно отворачивать наверх – это позволяет осмотреть рабочую область невооруженным глазом. Угол наклона подсветки тоже регулируется.
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G6 – это бинокулярная лупа со встроенной подсветкой, регулируемым по длине головным креплением и сменными линзами. В комплект поставки включены четыре набора парных линз разного увеличения. Благодаря им оптика легко настраивается под решение любых задач. Эта лупа будет полезна при работе с часовыми механизмами, в ювелирном деле, на промышленном производстве. С ее помощью можно проводить контроль сварных швов, проверять качество выполненных точных работ, оценивать предметы искусства. Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G6 снабжена головным креплением, благодаря которому руки всегда остаются свободными. Длину крепления можно регулировать. Каждый окуляр снабжен ярким светодиодом – подсветка яркая и дает равномерное освещение. Окуляры можно отворачивать наверх – это позволяет осмотреть рабочую область невооруженным глазом. Угол наклона подсветки тоже регулируется.
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