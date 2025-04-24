Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
38
Увеличение, крат
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209786
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-стакан
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
38
Увеличение, крат
5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с тканевым ремешком
Габариты
110x75x145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
160
Описание товара Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3
Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3 – это настоящий исследовательский инструмент для маленького ученого. Она представляет собой прозрачный бокс с крышкой, в которую встроена 5-кратная лупа. Внутрь бокса можно помещать разные предметы – минералы, части растений, листья деревьев. А затем легко изучать их с увеличением. В стакан можно поселить и насекомых или лягушат. Или заполнить бокс водой из пруда и наблюдать через прозрачные стенки за водными жителями – рыбками и головастиками. Для удобства можно присоединить к боксу длинный тканевый ремешок и носить его на шее.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-стакан
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
38
Увеличение, крат
5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с тканевым ремешком
Габариты
110x75x145 мм
Страна производитель
Китай
Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3 – это настоящий исследовательский инструмент для маленького ученого. Она представляет собой прозрачный бокс с крышкой, в которую встроена 5-кратная лупа. Внутрь бокса можно помещать разные предметы – минералы, части растений, листья деревьев. А затем легко изучать их с увеличением. В стакан можно поселить и насекомых или лягушат. Или заполнить бокс водой из пруда и наблюдать через прозрачные стенки за водными жителями – рыбками и головастиками. Для удобства можно присоединить к боксу длинный тканевый ремешок и носить его на шее.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Отличная банка. Ребенок доволен. У нас отлетели крепления, которые крепят шнурок к крышке, поэтому пришлось просто привязать его узелками.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка Легкая баночка линза без царапин
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная штука! Смотрится добротно, пластик прочный. Маленьким исследователям понравится!
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересный контейнер с лупой. Советуем
Достоинства:
Комментарий:
Самое то для начинающих познавать этот мир, увлекла ребёнка на часы)
Достоинства:
Комментарий:
Замечательное устройство для юных зоологов! Стакан из хорошего пластика, прозрачный. Лупа увеличивает, изображение четкое. Удобно носить на шее, руки у ребенка остаются свободны. Крышечки защелкиваются, при этом в них есть дырочки, т.е. пойманное насекомое сможет дышать. Таким образом насекомое можно поймать, изучить и отпустить на волю. Стакан удобен тем, что можно изучать живое существо, потому что в карманный микроскоп, например, можно положить только плоский и неподвижный материал. Ребенок остался очень доволен, и с интересом побежал изучать жуков вокруг))
Достоинства:
Комментарий:
Заказала для любознательного мальчика. Ему очень понравилась, ищет, кого бы разглядывать.
Достоинства:
Комментарий:
это вауууу!!! упаковано хорошо, сам стакан добротный, большой что поместиться и лягушка. есть дырочки для воздуха и хорошая лупа. на лето юному исследователю очень актуально
Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа-стакан Levenhuk LabZZ C3
Достоинства:
Комментарий:
Отличная банка. Ребенок доволен. У нас отлетели крепления, которые крепят шнурок к крышке, поэтому пришлось просто привязать его узелками.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка Легкая баночка линза без царапин
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная штука! Смотрится добротно, пластик прочный. Маленьким исследователям понравится!
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересный контейнер с лупой. Советуем
Достоинства:
Комментарий:
Самое то для начинающих познавать этот мир, увлекла ребёнка на часы)
Достоинства:
Комментарий:
Замечательное устройство для юных зоологов! Стакан из хорошего пластика, прозрачный. Лупа увеличивает, изображение четкое. Удобно носить на шее, руки у ребенка остаются свободны. Крышечки защелкиваются, при этом в них есть дырочки, т.е. пойманное насекомое сможет дышать. Таким образом насекомое можно поймать, изучить и отпустить на волю. Стакан удобен тем, что можно изучать живое существо, потому что в карманный микроскоп, например, можно положить только плоский и неподвижный материал. Ребенок остался очень доволен, и с интересом побежал изучать жуков вокруг))
Достоинства:
Комментарий:
Заказала для любознательного мальчика. Ему очень понравилась, ищет, кого бы разглядывать.
Достоинства:
Комментарий:
это вауууу!!! упаковано хорошо, сам стакан добротный, большой что поместиться и лягушка. есть дырочки для воздуха и хорошая лупа. на лето юному исследователю очень актуально