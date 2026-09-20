Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)
Если вы фотограф, видеоредактор, графический дизайнер или профессионал, который не любит компромиссов, самое время познакомиться с ThinkVision P27u-20. Универсальный 27-дюймовый монитор — это фантастическое устройство, в котором есть все, что вам нужно. P27u-20 оснащен экраном UHD с разрешением 3840 x 2160, который обеспечивает выдающееся качество и четкость изображения. IPS матрица предлагает расширенные углы обзора, отличный коэффициент контрастности. Кроме того, этот монитор имеет уникальную точность предварительной калибровки, двойную широкую цветовую гамму (99,1 % DCI-P3 и 99,5 % Adobe RGB) и поддержку VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает реалистичное визуальное восприятие.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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