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Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU) купить с доставкой в Москве
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Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)

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Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 1
Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 2
Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 3
Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 4
Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 5
Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 1
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529024
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
поддержка замка безопасности Kensington, регулировка по высоте, Low Blue Light, антибликовое покрытие, регулировка наклона
Комплектация
Выход наушников
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x2, Thunderbolt x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
240
Габаритные размеры с подставкой
556.4 x 219.9 x 219.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х50х18
Вес, кг.
11.72

Описание товара Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)

Если вы фотограф, видеоредактор, графический дизайнер или профессионал, который не любит компромиссов, самое время познакомиться с ThinkVision P27u-20. Универсальный 27-дюймовый монитор — это фантастическое устройство, в котором есть все, что вам нужно. P27u-20 оснащен экраном UHD с разрешением 3840 x 2160, который обеспечивает выдающееся качество и четкость изображения. IPS матрица предлагает расширенные углы обзора, отличный коэффициент контрастности. Кроме того, этот монитор имеет уникальную точность предварительной калибровки, двойную широкую цветовую гамму (99,1 % DCI-P3 и 99,5 % Adobe RGB) и поддержку VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает реалистичное визуальное восприятие.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
поддержка замка безопасности Kensington, регулировка по высоте, Low Blue Light, антибликовое покрытие, регулировка наклона
Комплектация
Выход наушников
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x2, Thunderbolt x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
240
Габаритные размеры с подставкой
556.4 x 219.9 x 219.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы фотограф, видеоредактор, графический дизайнер или профессионал, который не любит компромиссов, самое время познакомиться с ThinkVision P27u-20. Универсальный 27-дюймовый монитор — это фантастическое устройство, в котором есть все, что вам нужно. P27u-20 оснащен экраном UHD с разрешением 3840 x 2160, который обеспечивает выдающееся качество и четкость изображения. IPS матрица предлагает расширенные углы обзора, отличный коэффициент контрастности. Кроме того, этот монитор имеет уникальную точность предварительной калибровки, двойную широкую цветовую гамму (99,1 % DCI-P3 и 99,5 % Adobe RGB) и поддержку VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает реалистичное визуальное восприятие.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lenovo 27" P27U-20 (62CBRAT6EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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