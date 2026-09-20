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Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512758
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600 К
Габаритные размеры, см
25х9.5х2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х8
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный

Видеообзор на Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный

Видеообзор Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600 К
Габаритные размеры, см
25х9.5х2.8
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный

Видеообзор Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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