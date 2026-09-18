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Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 купить с доставкой в Москве
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Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377

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Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 1
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 2
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 3
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 4
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 5
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 6
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 7
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 8
Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 3
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 4
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 5
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 6
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 7
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 8
  • Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282957
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Размеры в упаковке, см
26х17х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377

SpotLight 40LED BW – компактный светодиодный осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Рассеивающие линзы и шторки (черные, конверсионная и матовая прозрачная) дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок. Высокий уровень цветопередачи (&gt; 95) и сплошная линейность спектра определяют профессиональное качество отображения цветовых оттенков в кадре. Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, так как корпус – бархатистый на ощупь и не скользит в руках благодаря покрытию soft touch. Охлаждение прибора обеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор, поэтому съемочный процесс на площадке или в студии может длиться столько, сколько потребуется. Для крепления на штативную головку или другое устройство в нижней части осветителя предусмотрено отверстие с металлическим вкладышем с резьбой под винт 1/4”. В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4” и 3/8”. Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8” служит кронштейн с углом наклона 180°. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. В кронштейне предусмотрено отверстие для зонта. Питание от аккумулятора позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. Например, от аккумулятора NP-F970 он сможет непрерывно работать примерно 1,5 часа. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в %.

Отзывы о товаре Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Описание
SpotLight 40LED BW – компактный светодиодный осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Рассеивающие линзы и шторки (черные, конверсионная и матовая прозрачная) дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок. Высокий уровень цветопередачи (&gt; 95) и сплошная линейность спектра определяют профессиональное качество отображения цветовых оттенков в кадре. Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, так как корпус – бархатистый на ощупь и не скользит в руках благодаря покрытию soft touch. Охлаждение прибора обеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор, поэтому съемочный процесс на площадке или в студии может длиться столько, сколько потребуется. Для крепления на штативную головку или другое устройство в нижней части осветителя предусмотрено отверстие с металлическим вкладышем с резьбой под винт 1/4”. В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4” и 3/8”. Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8” служит кронштейн с углом наклона 180°. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. В кронштейне предусмотрено отверстие для зонта. Питание от аккумулятора позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. Например, от аккумулятора NP-F970 он сможет непрерывно работать примерно 1,5 часа. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в %.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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