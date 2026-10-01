Осветитель Zhiyun MOLUS G60 (PL103)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS G60 - 1 шт., Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) - 1 шт., Сетевой адаптер питания с кабелем - 1 шт., Сумка для сетевого адаптера питания - 1 шт., Краткая инструкция - 1 шт., Рассеиватель ZHIYUN Diffusion Dome - 1 шт.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2376
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621496
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS G60 - 1 шт., Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) - 1 шт., Сетевой адаптер питания с кабелем - 1 шт., Сумка для сетевого адаптера питания - 1 шт., Краткая инструкция - 1 шт., Рассеиватель ZHIYUN Diffusion Dome - 1 шт.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2376
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
90.6х67х66.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.26
Описание товара Осветитель Zhiyun MOLUS G60 (PL103)
Светодиодная подсветка Zhiyun — ваш надежный помощник в создании выразительных снимков и видео. Впечатляющая мощность 60 Вт дарит яркий, насыщенный свет, а диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволит точно подстроить освещение под любую творческую задачу. Освещённость в 2376 люкс уверенно справится даже со съёмками в условиях слабого света. Байонет Bowens открывает широкие возможности для использования популярных светоформирующих насадок. Крепление с резьбовым отверстием 1/4 обеспечивает универсальность установки, а благодаря продуманному весу в 2,7 кг осветитель остаётся устойчивым и мобильным.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS G60 - 1 шт., Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) - 1 шт., Сетевой адаптер питания с кабелем - 1 шт., Сумка для сетевого адаптера питания - 1 шт., Краткая инструкция - 1 шт., Рассеиватель ZHIYUN Diffusion Dome - 1 шт.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
2376
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
90.6х67х66.95
Страна производитель
Китай
Светодиодная подсветка Zhiyun — ваш надежный помощник в создании выразительных снимков и видео. Впечатляющая мощность 60 Вт дарит яркий, насыщенный свет, а диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволит точно подстроить освещение под любую творческую задачу. Освещённость в 2376 люкс уверенно справится даже со съёмками в условиях слабого света. Байонет Bowens открывает широкие возможности для использования популярных светоформирующих насадок. Крепление с резьбовым отверстием 1/4 обеспечивает универсальность установки, а благодаря продуманному весу в 2,7 кг осветитель остаётся устойчивым и мобильным.
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Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
Осветитель Zhiyun MOLUS G60 (PL103) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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