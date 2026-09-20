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Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта) купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
3300К-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495898
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
3300К-5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
800

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта)

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 308 ярких светодиодов, 860 (1 м/4100К). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель Bi-color имеет цветовую температуру 3300 K - 5600 K.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
3300К-5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Описание
Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 308 ярких светодиодов, 860 (1 м/4100К). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель Bi-color имеет цветовую температуру 3300 K - 5600 K.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox LED308C II накамерный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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