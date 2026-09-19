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Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый

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Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 1
Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 2
Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 3
Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 4
Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 1
  • Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 2
  • Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 3
  • Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 4
  • Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491737
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
375

Описание товара Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый

Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse MX Master 2S рассчитана на опытных пользователей, которые стремятся к комфорту. Технология Logitech Flow позволяет манипулятору работать сразу на двух устройствах, перемещая курсор между двумя экранами устройств. Мышь позволяет копировать текстовую информацию или данные на одном устройстве и вставлять их на другом. Для подключения к устройствам используется технология Bluetooth и ресивер USB. Ассиметричная форма мыши обеспечивает комфортную работу правой рукой. Светодиодный датчик Logitech Wireless Mouse MX Master 2S с разрешением сенсора 4000 dpi обеспечивает улучшенную систему отслеживания, которая гарантирует отсутствие сбоев вне зависимости от поверхности, на которой мышь используется. Для быстрой зарядки аккумулятора используется кабель, подключаемый к разъему micro USB: уже через 3 мин мышь накопит достаточное количество энергии для бесперебойной работы в течение дня. Конструкция манипулятора предусматривает наличие 7 кнопок, среди которых особое место занимают боковые кнопки и кнопка переключения между компьютерами.

Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse MX Master 2S рассчитана на опытных пользователей, которые стремятся к комфорту. Технология Logitech Flow позволяет манипулятору работать сразу на двух устройствах, перемещая курсор между двумя экранами устройств. Мышь позволяет копировать текстовую информацию или данные на одном устройстве и вставлять их на другом. Для подключения к устройствам используется технология Bluetooth и ресивер USB. Ассиметричная форма мыши обеспечивает комфортную работу правой рукой. Светодиодный датчик Logitech Wireless Mouse MX Master 2S с разрешением сенсора 4000 dpi обеспечивает улучшенную систему отслеживания, которая гарантирует отсутствие сбоев вне зависимости от поверхности, на которой мышь используется. Для быстрой зарядки аккумулятора используется кабель, подключаемый к разъему micro USB: уже через 3 мин мышь накопит достаточное количество энергии для бесперебойной работы в течение дня. Конструкция манипулятора предусматривает наличие 7 кнопок, среди которых особое место занимают боковые кнопки и кнопка переключения между компьютерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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