Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech MX Master 2S (910-005966) графитовый
Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse MX Master 2S рассчитана на опытных пользователей, которые стремятся к комфорту. Технология Logitech Flow позволяет манипулятору работать сразу на двух устройствах, перемещая курсор между двумя экранами устройств. Мышь позволяет копировать текстовую информацию или данные на одном устройстве и вставлять их на другом. Для подключения к устройствам используется технология Bluetooth и ресивер USB. Ассиметричная форма мыши обеспечивает комфортную работу правой рукой. Светодиодный датчик Logitech Wireless Mouse MX Master 2S с разрешением сенсора 4000 dpi обеспечивает улучшенную систему отслеживания, которая гарантирует отсутствие сбоев вне зависимости от поверхности, на которой мышь используется. Для быстрой зарядки аккумулятора используется кабель, подключаемый к разъему micro USB: уже через 3 мин мышь накопит достаточное количество энергии для бесперебойной работы в течение дня. Конструкция манипулятора предусматривает наличие 7 кнопок, среди которых особое место занимают боковые кнопки и кнопка переключения между компьютерами.
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