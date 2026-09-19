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Видеокарта Afox AF1030-2048D5L5-V2 NVidia GT1030 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox AF1030-2048D5L5-V2 NVidia GT1030

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Видеокарта Afox AF1030-2048D5L5-V2 NVidia GT1030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1265
Максимальное разрешение
4096x2160
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458660
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1265
Частота видеопамяти
6008
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, г.
320

Описание товара Видеокарта Afox AF1030-2048D5L5-V2 NVidia GT1030

Разбейте границы возможного! Благодаря архитектуре NVIDIA, видеокарта объединяет в себе трассировку лучей, глубокое обучение и расширенное затенение для ускорения рабочих процессов следующего поколения. Творческие и технические специалисты могут быстрее принимать более обоснованные решения и с легкостью справляться с требовательными рабочими нагрузками проектирования и визуализации.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox AF1030-2048D5L5-V2 NVidia GT1030




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1265
Частота видеопамяти
6008
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Разбейте границы возможного! Благодаря архитектуре NVIDIA, видеокарта объединяет в себе трассировку лучей, глубокое обучение и расширенное затенение для ускорения рабочих процессов следующего поколения. Творческие и технические специалисты могут быстрее принимать более обоснованные решения и с легкостью справляться с требовательными рабочими нагрузками проектирования и визуализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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