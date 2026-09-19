Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 170 руб.
В наличии
Код товара: 458304
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16 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
Процессор в OEM исполнении с 6 ядрами, Socket 1200, который построен на 14 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро Comet Lake-S на тактовой частоте от 3100 МГц до 4500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L1 - 384 Кб, L2 - 1536 Кб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: HT, AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 65 Вт нагреваясь вплоть до 100 °C.
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Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Развернуть
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Процессор в OEM исполнении с 6 ядрами, Socket 1200, который построен на 14 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро Comet Lake-S на тактовой частоте от 3100 МГц до 4500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L1 - 384 Кб, L2 - 1536 Кб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: HT, AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 65 Вт нагреваясь вплоть до 100 °C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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