Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458307
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
60
Описание товара Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74)
Процессор Intel Core i7-10700KF OEM с восьмиядерной конфигурацией и поддержкой шестнадцати потоков оснащен 16 МБ кэша L3. Его тактовая частота соответствует 3800 МГц, а благодаря технологии Turbo Boost 2.0 этот показатель увеличивается до 5100 МГц. Процессор способен работать корректно при нагреве до 100 °C. Уровень тепловыделения TDP соответствует 125 Вт. Intel Core i7-10700KF OEM поддерживает сокет LGA 1200 при соответствии архитектуре Comet Lake. Наряду с технологиями многопоточности и виртуализации процессор поддерживает технологию Enhanced SpeedStep, обеспечивающую энергоэффективность игровой системы.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i7-10700KF OEM с восьмиядерной конфигурацией и поддержкой шестнадцати потоков оснащен 16 МБ кэша L3. Его тактовая частота соответствует 3800 МГц, а благодаря технологии Turbo Boost 2.0 этот показатель увеличивается до 5100 МГц. Процессор способен работать корректно при нагреве до 100 °C. Уровень тепловыделения TDP соответствует 125 Вт. Intel Core i7-10700KF OEM поддерживает сокет LGA 1200 при соответствии архитектуре Comet Lake. Наряду с технологиями многопоточности и виртуализации процессор поддерживает технологию Enhanced SpeedStep, обеспечивающую энергоэффективность игровой системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные
Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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