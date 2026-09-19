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Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74)

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Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото 1
Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото 1
  • Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458307
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74)

Процессор Intel Core i7-10700KF OEM с восьмиядерной конфигурацией и поддержкой шестнадцати потоков оснащен 16 МБ кэша L3. Его тактовая частота соответствует 3800 МГц, а благодаря технологии Turbo Boost 2.0 этот показатель увеличивается до 5100 МГц. Процессор способен работать корректно при нагреве до 100 °C. Уровень тепловыделения TDP соответствует 125 Вт. Intel Core i7-10700KF OEM поддерживает сокет LGA 1200 при соответствии архитектуре Comet Lake. Наряду с технологиями многопоточности и виртуализации процессор поддерживает технологию Enhanced SpeedStep, обеспечивающую энергоэффективность игровой системы.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700KF
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7-10700KF OEM с восьмиядерной конфигурацией и поддержкой шестнадцати потоков оснащен 16 МБ кэша L3. Его тактовая частота соответствует 3800 МГц, а благодаря технологии Turbo Boost 2.0 этот показатель увеличивается до 5100 МГц. Процессор способен работать корректно при нагреве до 100 °C. Уровень тепловыделения TDP соответствует 125 Вт. Intel Core i7-10700KF OEM поддерживает сокет LGA 1200 при соответствии архитектуре Comet Lake. Наряду с технологиями многопоточности и виртуализации процессор поддерживает технологию Enhanced SpeedStep, обеспечивающую энергоэффективность игровой системы.
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Процессор Intel Core i7 10700KF S1200 OEM (CM8070104282437 S RH74) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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