Термос Relaxika 102 (R102.1200.1) 1,2 л стальной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 190 руб. 2 502 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 450557
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х10х10
Вес, г.
630
Описание товара Термос Relaxika 102 (R102.1200.1) 1,2 л стальной
Классический термос Relaxika с двумя чашками и высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 40 часов и горячим до 34 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Классический термос Relaxika с двумя чашками и высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 40 часов и горячим до 34 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Relaxika 102 (R102.1200.1) 1,2 л стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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