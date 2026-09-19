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Термос Biostal NTS-500V 500 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NTS-500V 500 мл

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Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 1
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 2
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 3
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 4
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 5
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 6
Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 1
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 2
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 3
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 4
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 5
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 6
  • Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 730 руб.  2 698 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NTS-500V 500 мл
1 730 руб. -36%
2 698 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
470

Описание товара Термос Biostal NTS-500V 500 мл

Пищевой термос с широким горлом NTS-500V ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.

Отзывы о товаре Термос Biostal NTS-500V 500 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широким горлом NTS-500V ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NTS-500V 500 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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