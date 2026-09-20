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Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной купить с доставкой в Москве
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Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной

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Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 1
Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 2
Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос для еды
  • Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 1
  • Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 2
  • Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 690 руб.  2 887 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной
1 690 руб. -41%
2 887 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, г.
631

Описание товара Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной

Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.

Отзывы о товаре Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной




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Характеристики
Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Описание
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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