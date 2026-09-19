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Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый

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Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 1
Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 2
Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 1
  • Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 2
  • Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 710 руб.  2 681 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый
1 710 руб. -36%
2 681 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х9
Вес, г.
550

Описание товара Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый

Термос с узким горлом NB-1000C-G ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.

Отзывы о товаре Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NB-1000C-G ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal Fler (NB-1000C-G 1 л зеленый - стоимость товара 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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