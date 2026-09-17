Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 710 руб. 2 545 руб.
В наличии
Код товара: 50764
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Загружаем...
1 710 руб. -33%
2 545 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Объем, л
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х11
Вес, г.
630
Описание товара Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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