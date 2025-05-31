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Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4501

27 Отзывы
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 930 руб.  3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418314
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
1.54

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4501

Чайник Hyundai HYK-S4501Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4501

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Упакован чайник в коробку, все пришло целое, покупала в дополнение к печи, эту же марку. Очень довольна, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сорокина Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, классные впечатления, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
дизайн великолепный.качество хорошее.советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дизайн, выглядит надежно, очень даже хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
чайник красивый, дизайн очень понравился, не шумный, удобно, что полностью снимается крышка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрала очередной чайник данной фирмы. На самом деле заявленная гарантия в действии. До сих пор предыдущий чайник работает, два года. По купленной модели - всё как написано, всё хорошо. Но есть один момент. Через носик наливать мне неудобно, брызги на корпус. А если у вас фильтр с тонкой струёй, тогда прекрасно))) Поэтому ))) покупайте, не разочаруетесь!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отлично вписался в интерьер, где тоже есть детали медного цвета. Шумтт стандартно, воду не выплескивает, есть ситечко от накипи. Крышка плотная, при закипании не выбрасывает пар. Воду вполне можно заливать через носик. Заляпок от пальцев на корпусе почти не остается. Единственно - не очень устойчив на базе, когда пустой, с водой всё ок. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший чайник, дизайн отличный, закипает достаточно быстро, потребление электроэнергии экономичное
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился. хороший дизайн, на кухне обращает внимание на себя. свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник классный отличный дизайн. При нагревании нет запаха пластмассы. Сделан качественно. Греет воду быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Воду кипятит.)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник,очень хорошо смотрится
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный дизайн..лёгкий,,быстро закипает..сразу выключается.не шумит....очень качественный продукт...благодарность производителю
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, своих денег стоит, отлично вписался в интерьер. Выглядит просто космос.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Марина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь таким чайником давно,покупала в другом месте,из-за отсутствия нареканий заказала на подарок,знаю,что не подведет.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,мне нравится,правда, при нагреве,немного шумит.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Татьяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный: стильный, выглядит дорого, без запаха. Как на картинке! В использовании 2 месяца, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом чайник хороший, стильный. Но вот только без воды как-то неустойчиво держится на подставке. Может быть потому что легкий.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо. минус-долго нагревает и сильно шумит. Пользуюсь уже несколько месяцев, название фирмы практически стерлось
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Качественный металлический!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивый чайник! шумный правда, но за его красоту можно простить этот его недостаток. пластик не пахнет, очень удобная крышка. внутри колба из нержавейки.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
чайник отличный, не шумный, запаха нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Шабаева Диана

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,долго держит воду теплой
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобная ручка и тихая работа, пользуемся 2 дня, очень симпатичный дизайн
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился: стильный дизайн, запаха нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Hyundai HYK-S4501Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Упакован чайник в коробку, все пришло целое, покупала в дополнение к печи, эту же марку. Очень довольна, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сорокина Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, классные впечатления, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
дизайн великолепный.качество хорошее.советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый чайник, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дизайн, выглядит надежно, очень даже хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
чайник красивый, дизайн очень понравился, не шумный, удобно, что полностью снимается крышка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрала очередной чайник данной фирмы. На самом деле заявленная гарантия в действии. До сих пор предыдущий чайник работает, два года. По купленной модели - всё как написано, всё хорошо. Но есть один момент. Через носик наливать мне неудобно, брызги на корпус. А если у вас фильтр с тонкой струёй, тогда прекрасно))) Поэтому ))) покупайте, не разочаруетесь!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отлично вписался в интерьер, где тоже есть детали медного цвета. Шумтт стандартно, воду не выплескивает, есть ситечко от накипи. Крышка плотная, при закипании не выбрасывает пар. Воду вполне можно заливать через носик. Заляпок от пальцев на корпусе почти не остается. Единственно - не очень устойчив на базе, когда пустой, с водой всё ок. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший чайник, дизайн отличный, закипает достаточно быстро, потребление электроэнергии экономичное
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился. хороший дизайн, на кухне обращает внимание на себя. свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник классный отличный дизайн. При нагревании нет запаха пластмассы. Сделан качественно. Греет воду быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал ожидания. Воду кипятит.)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник,очень хорошо смотрится
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный дизайн..лёгкий,,быстро закипает..сразу выключается.не шумит....очень качественный продукт...благодарность производителю
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, своих денег стоит, отлично вписался в интерьер. Выглядит просто космос.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Марина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь таким чайником давно,покупала в другом месте,из-за отсутствия нареканий заказала на подарок,знаю,что не подведет.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,мне нравится,правда, при нагреве,немного шумит.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Татьяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный: стильный, выглядит дорого, без запаха. Как на картинке! В использовании 2 месяца, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом чайник хороший, стильный. Но вот только без воды как-то неустойчиво держится на подставке. Может быть потому что легкий.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо. минус-долго нагревает и сильно шумит. Пользуюсь уже несколько месяцев, название фирмы практически стерлось
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Качественный металлический!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивый чайник! шумный правда, но за его красоту можно простить этот его недостаток. пластик не пахнет, очень удобная крышка. внутри колба из нержавейки.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
чайник отличный, не шумный, запаха нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Шабаева Диана

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,долго держит воду теплой
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобная ручка и тихая работа, пользуемся 2 дня, очень симпатичный дизайн
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился: стильный дизайн, запаха нет


Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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