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Чайник электрический Midea MK-8019 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Midea MK-8019

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Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 1
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 2
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 3
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 4
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 5
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 6
Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 1
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 2
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 3
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 4
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 5
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 6
  • Чайник электрический Midea MK-8019 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693466
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
26х23х20
Вес, кг.
1.16

Описание товара Чайник электрический Midea MK-8019

Электрочайник Midea MK-8019 объемом 1,7 л и мощностью 2200 Вт оснащен нагревательным элементом закрытого типа. Корпус модели изготовлен из термостойкого стекла.

Отзывы о товаре Чайник электрический Midea MK-8019




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрочайник Midea MK-8019 объемом 1,7 л и мощностью 2200 Вт оснащен нагревательным элементом закрытого типа. Корпус модели изготовлен из термостойкого стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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