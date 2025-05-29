Чайник электрический Braun WK 3100.WH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х16
Вес, кг.
1.58
Описание товара Чайник электрический Braun WK 3100.WH
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чайник, греет быстро. Симпатичный. Объем оптимальный. На кнопке лапочка индикатор прикольная.
Достоинства:
Комментарий:
Это не Браун, это делонги по дизайну от Браун. Тот Браун был покрепче, это похлипче.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро закипает, шумит меньше старого Брауна. Удобный. Сколько прослужит узнаем когда-нибудь потом
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Классный классический дизайн, нормальная мощность, малошумный.
Достоинства:
Комментарий:
чайник просто великолепный дизайн, без запаха пластмассы просто ставь и кипяти упаковка отлично спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий тоже был браун. Послужил долго, и качественно. Надеюсь этот продолжит традицию.
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте. Был старый чайник, тоже фирмы Браун-проработал 10 лет. Надеюсь этот тоже не подведет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник из качественного пластика. Приехал быстро, упакован в коробку. Закипает быстро, но я бы не сказала что тихо. Предыдущий чайник Браун закипал тише гораздо. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
предыдущий чайник фирмы Braun отработал 20 лет, начал течь, купили взамен этот чайник, очень похожий, всё работает отлично, нравится дизайн, закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Автомат Калашникова. И этим всё сказано.
Достоинства:
Комментарий:
Пластик качественный, крепкий. Запаха нет.
Достоинства:
Комментарий:
нормально, работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник.Немаленький.Крышка открывается под прямым углом кнопкой на ручке вверху. Включается чайник кнопочкой внизу,которая загорается зеленым светом при работе Запаха пластика не было уже после первого слива прокипяченной воды. Ну может чуть великоват,но это дело вкуса Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, пришёл очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Чайник качественный, не пахнет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но как по мне на объём 1,7 сам чайник великоват по размеру. Остальное всё супер.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление приятное.предидущий браун 20 лет проработал!
Достоинства:
Комментарий:
чайник качественный. Очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, лаконичный дизайн. Не шумный, быстро закипает, нет запаха пластмассы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Пользуюсь пол года. Нареканий нет
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Braun WK 3100.WH
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чайник, греет быстро. Симпатичный. Объем оптимальный. На кнопке лапочка индикатор прикольная.
Достоинства:
Комментарий:
Это не Браун, это делонги по дизайну от Браун. Тот Браун был покрепче, это похлипче.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро закипает, шумит меньше старого Брауна. Удобный. Сколько прослужит узнаем когда-нибудь потом
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Классный классический дизайн, нормальная мощность, малошумный.
Достоинства:
Комментарий:
чайник просто великолепный дизайн, без запаха пластмассы просто ставь и кипяти упаковка отлично спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий тоже был браун. Послужил долго, и качественно. Надеюсь этот продолжит традицию.
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте. Был старый чайник, тоже фирмы Браун-проработал 10 лет. Надеюсь этот тоже не подведет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник из качественного пластика. Приехал быстро, упакован в коробку. Закипает быстро, но я бы не сказала что тихо. Предыдущий чайник Браун закипал тише гораздо. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
предыдущий чайник фирмы Braun отработал 20 лет, начал течь, купили взамен этот чайник, очень похожий, всё работает отлично, нравится дизайн, закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Автомат Калашникова. И этим всё сказано.
Достоинства:
Комментарий:
Пластик качественный, крепкий. Запаха нет.
Достоинства:
Комментарий:
нормально, работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник.Немаленький.Крышка открывается под прямым углом кнопкой на ручке вверху. Включается чайник кнопочкой внизу,которая загорается зеленым светом при работе Запаха пластика не было уже после первого слива прокипяченной воды. Ну может чуть великоват,но это дело вкуса Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, пришёл очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Чайник качественный, не пахнет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но как по мне на объём 1,7 сам чайник великоват по размеру. Остальное всё супер.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление приятное.предидущий браун 20 лет проработал!
Достоинства:
Комментарий:
чайник качественный. Очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, лаконичный дизайн. Не шумный, быстро закипает, нет запаха пластмассы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Пользуюсь пол года. Нареканий нет