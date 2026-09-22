Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
В наличии
Код товара: 719912
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.33
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1901/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4P440
Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Купить Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - по цене 3660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый