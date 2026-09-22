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Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый

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Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
3 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.33

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый

Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Описание
Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый - по цене 3660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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