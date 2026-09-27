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Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной

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Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 1
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 2
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 3
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 4
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 5
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 6
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 7
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 8
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 9
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 10
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 11
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 12
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 13
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 8
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 9
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 10
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 11
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 12
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 13
  • Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 
Начислим 483 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
4 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
27х24х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной

Прочный корпус из нержавеющей стали, сдержанный дизайн с матовым эффектом прекрасно впишется на кухне и прослужит длительное время при ежедневном использовании. Управление осуществляется кнопками с LED подсветкой которые расположены на подставке чайника. Преимуществом является возможность установить определенную температуру от 70 до 100?. Каждая температура вынесена отдельной кнопкой. Таким образом, можно выбрать именно ту температуру воды, которая подойдет для определенного сорта чая или иного напитка.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Прочный корпус из нержавеющей стали, сдержанный дизайн с матовым эффектом прекрасно впишется на кухне и прослужит длительное время при ежедневном использовании. Управление осуществляется кнопками с LED подсветкой которые расположены на подставке чайника. Преимуществом является возможность установить определенную температуру от 70 до 100?. Каждая температура вынесена отдельной кнопкой. Таким образом, можно выбрать именно ту температуру воды, которая подойдет для определенного сорта чая или иного напитка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - по цене 4830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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