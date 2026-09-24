Чайник электрический Bosch TWK2M164
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M164
Электрочайник BOSCH TWK 2M164 красного цвета обладает лаконичным корпусом из пищевого пластика. Его объем составляет 1.7 л, что делает чайник подходящим для использования в небольшой семье или рабочем коллективе. Скрытый нагревательный элемент мощностью 2400 Вт защищен от образования на нем накипи пластиной из нержавеющей стали. Благодаря этому исключена преждевременная поломка чайника и сбои в его работе. Установленный в носике фильтр препятствует попаданию частичек накипи в чашку. У электрочайника BOSCH TWK 2M164 защелкивающаяся крышка открывается на 90°, что обеспечивает свободный доступ внутрь для тщательного промывания прибора. Конструкция подставки позволяет вращать на ней чайник и устанавливать его с любой стороны, любой рукой. При закипании воды в чайнике срабатывает автоотключение. Есть механизм защиты от включения без воды, что обеспечит безопасную работу электроприбора и убережет его от поломки. Мерная шкала поможет определить, сколько воды внутри и сколько нужно долить.
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