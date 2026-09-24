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Чайник электрический Bosch TWK2M164 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK2M164

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Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK2M164 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
4 150 руб.  6 840 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Bosch TWK2M164
4 150 руб. -39%
6 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M164

Электрочайник BOSCH TWK 2M164 красного цвета обладает лаконичным корпусом из пищевого пластика. Его объем составляет 1.7 л, что делает чайник подходящим для использования в небольшой семье или рабочем коллективе. Скрытый нагревательный элемент мощностью 2400 Вт защищен от образования на нем накипи пластиной из нержавеющей стали. Благодаря этому исключена преждевременная поломка чайника и сбои в его работе. Установленный в носике фильтр препятствует попаданию частичек накипи в чашку. У электрочайника BOSCH TWK 2M164 защелкивающаяся крышка открывается на 90°, что обеспечивает свободный доступ внутрь для тщательного промывания прибора. Конструкция подставки позволяет вращать на ней чайник и устанавливать его с любой стороны, любой рукой. При закипании воды в чайнике срабатывает автоотключение. Есть механизм защиты от включения без воды, что обеспечит безопасную работу электроприбора и убережет его от поломки. Мерная шкала поможет определить, сколько воды внутри и сколько нужно долить.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M164




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник BOSCH TWK 2M164 красного цвета обладает лаконичным корпусом из пищевого пластика. Его объем составляет 1.7 л, что делает чайник подходящим для использования в небольшой семье или рабочем коллективе. Скрытый нагревательный элемент мощностью 2400 Вт защищен от образования на нем накипи пластиной из нержавеющей стали. Благодаря этому исключена преждевременная поломка чайника и сбои в его работе. Установленный в носике фильтр препятствует попаданию частичек накипи в чашку. У электрочайника BOSCH TWK 2M164 защелкивающаяся крышка открывается на 90°, что обеспечивает свободный доступ внутрь для тщательного промывания прибора. Конструкция подставки позволяет вращать на ней чайник и устанавливать его с любой стороны, любой рукой. При закипании воды в чайнике срабатывает автоотключение. Есть механизм защиты от включения без воды, что обеспечит безопасную работу электроприбора и убережет его от поломки. Мерная шкала поможет определить, сколько воды внутри и сколько нужно долить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Bosch TWK2M164 - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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