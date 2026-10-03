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Чайник электрический Bosch TWK3P424 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK3P424

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Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK3P424 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Bosch TWK3P424
3 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P424

Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P424




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Bosch TWK3P424 - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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