Чайник электрический Bosch TWK7L467
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
275x216x15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
бежевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
275x216x15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK7L467
Представленная модель чайника мощностью 2400 Вт позволит Вам быстро вскипятить 1.7 литра воды. Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, отлично впишется в интерьер кухни благодаря своему дизайну. Оснащен скрытым нагревательным элементом, который отличается удобство в уходе и меньшим образованием накипи. Предусмотрен фильтр, который препятствует попаданию накипи в кружку. Для удобства использования имеется крышка для открытия крышки.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
бежевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
275x216x15
Страна производитель
Китай
Представленная модель чайника мощностью 2400 Вт позволит Вам быстро вскипятить 1.7 литра воды. Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, отлично впишется в интерьер кухни благодаря своему дизайну. Оснащен скрытым нагревательным элементом, который отличается удобство в уходе и меньшим образованием накипи. Предусмотрен фильтр, который препятствует попаданию накипи в кружку. Для удобства использования имеется крышка для открытия крышки.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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