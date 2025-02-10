Чайник электрический Bosch TWK3P420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 376308
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P420
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Объем: 1.7 л Мощность: 2400 Вт Индикация включения Закрытая спираль Установка на подставку в любом положении Стальной корпус Вес: 1.28 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Достоинства:
Комментарий:
заменил старый.чайник работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, сделан качественно
Достоинства:
Комментарий:
Греет быстро, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный чайник. Покупкой удовлетворен.
Достоинства:
Комментарий:
Бабка довольна, чайник качественный, объёмный, закипает быстро ибо мощный. Конечно видел и более продвинутые конструкции, но тоже сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиком не пахнет. Крышка открывается достаточно широко. Закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился,качество хорошее,добротный,закипел за 4 мин.,в остальном время покажет,рекомендую к покупке
Чайник электрический Bosch TWK3P420 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P420
Достоинства:
Комментарий:
заменил старый.чайник работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, сделан качественно
Достоинства:
Комментарий:
Греет быстро, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный чайник. Покупкой удовлетворен.
Достоинства:
Комментарий:
Бабка довольна, чайник качественный, объёмный, закипает быстро ибо мощный. Конечно видел и более продвинутые конструкции, но тоже сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиком не пахнет. Крышка открывается достаточно широко. Закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился,качество хорошее,добротный,закипел за 4 мин.,в остальном время покажет,рекомендую к покупке