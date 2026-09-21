Чайник электрический Bosch TWK3M127
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х23
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3M127
Чайник Bosch TWK3M127 - это уникальное сочетание функциональности и элегантности. Бежевый цвет корпуса, выполненного из высококачественного ABS пластика, придает устройству стильный и современный вид. Объем чайника составляет 1.7 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для большой компании. В устройстве используется тип нагревательного элемента - закрытая спираль, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды. Мощность устройства составляет 2400 Вт, что гарантирует быстрое достижение необходимой температуры воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Чайник Bosch TWK3M127 - это уникальное сочетание функциональности и элегантности. Бежевый цвет корпуса, выполненного из высококачественного ABS пластика, придает устройству стильный и современный вид. Объем чайника составляет 1.7 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для большой компании. В устройстве используется тип нагревательного элемента - закрытая спираль, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды. Мощность устройства составляет 2400 Вт, что гарантирует быстрое достижение необходимой температуры воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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