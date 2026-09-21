Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0)
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Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714080
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х24
Вес, кг.
1.98
Описание товара Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0)
Электрический чайник, мощность 2000 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2000 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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