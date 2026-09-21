Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0)
Ariete 2869 Vintage - электрический чайник в ретро-дизайне, который сочетает функциональность современного прибора и внешний вид классической эмалированной посуды. Модель органично вписывается в кухню в стиле "винтаж", "прованс" или скандинавский минимализм и становится заметным декоративным элементом.
Для кого и для каких сценариев
Чайник ориентирован на повседневное использование в семье или небольшом офисе, где важно быстро вскипятить воду для чая, кофе и приготовления блюд. Благодаря удобной ручке и хорошо сбалансированному корпусу им комфортно пользоваться людям разного возраста.
Ключевые особенности
Мощность нагревательного элемента обеспечивает быстрое кипячение воды, а скрытая спираль облегчает очистку внутренней поверхности от накипи. На корпусе предусмотрен индикатор работы и шкала уровня воды, а поворотная база на 360° позволяет ставить чайник в любом положении. Система автоотключения срабатывает при закипании и при попытке включения без воды, что повышает безопасность эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
Чайник относится к дизайнерской линейке, поэтому при выборе стоит учитывать сочетание его оттенка с остальной техникой и мебелью на кухне. Для сохранения внешнего вида и ресурса рекомендуется регулярно удалять накипь мягкими средствами и избегать абразивных губок.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Ariete 2869 Vintage - электрический чайник в ретро-дизайне, который сочетает функциональность современного прибора и внешний вид классической эмалированной посуды. Модель органично вписывается в кухню в стиле "винтаж", "прованс" или скандинавский минимализм и становится заметным декоративным элементом.
Для кого и для каких сценариев
Чайник ориентирован на повседневное использование в семье или небольшом офисе, где важно быстро вскипятить воду для чая, кофе и приготовления блюд. Благодаря удобной ручке и хорошо сбалансированному корпусу им комфортно пользоваться людям разного возраста.
Ключевые особенности
Мощность нагревательного элемента обеспечивает быстрое кипячение воды, а скрытая спираль облегчает очистку внутренней поверхности от накипи. На корпусе предусмотрен индикатор работы и шкала уровня воды, а поворотная база на 360° позволяет ставить чайник в любом положении. Система автоотключения срабатывает при закипании и при попытке включения без воды, что повышает безопасность эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
Чайник относится к дизайнерской линейке, поэтому при выборе стоит учитывать сочетание его оттенка с остальной техникой и мебелью на кухне. Для сохранения внешнего вида и ресурса рекомендуется регулярно удалять накипь мягкими средствами и избегать абразивных губок.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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