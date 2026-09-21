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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0)

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Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714075
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81

Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0)

Ariete 2869 Vintage - электрический чайник в ретро-дизайне, который сочетает функциональность современного прибора и внешний вид классической эмалированной посуды. Модель органично вписывается в кухню в стиле "винтаж", "прованс" или скандинавский минимализм и становится заметным декоративным элементом.

Для кого и для каких сценариев

Чайник ориентирован на повседневное использование в семье или небольшом офисе, где важно быстро вскипятить воду для чая, кофе и приготовления блюд. Благодаря удобной ручке и хорошо сбалансированному корпусу им комфортно пользоваться людям разного возраста.

Ключевые особенности

Мощность нагревательного элемента обеспечивает быстрое кипячение воды, а скрытая спираль облегчает очистку внутренней поверхности от накипи. На корпусе предусмотрен индикатор работы и шкала уровня воды, а поворотная база на 360° позволяет ставить чайник в любом положении. Система автоотключения срабатывает при закипании и при попытке включения без воды, что повышает безопасность эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

Чайник относится к дизайнерской линейке, поэтому при выборе стоит учитывать сочетание его оттенка с остальной техникой и мебелью на кухне. Для сохранения внешнего вида и ресурса рекомендуется регулярно удалять накипь мягкими средствами и избегать абразивных губок.

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286903AR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание

Ariete 2869 Vintage - электрический чайник в ретро-дизайне, который сочетает функциональность современного прибора и внешний вид классической эмалированной посуды. Модель органично вписывается в кухню в стиле "винтаж", "прованс" или скандинавский минимализм и становится заметным декоративным элементом.

Для кого и для каких сценариев

Чайник ориентирован на повседневное использование в семье или небольшом офисе, где важно быстро вскипятить воду для чая, кофе и приготовления блюд. Благодаря удобной ручке и хорошо сбалансированному корпусу им комфортно пользоваться людям разного возраста.

Ключевые особенности

Мощность нагревательного элемента обеспечивает быстрое кипячение воды, а скрытая спираль облегчает очистку внутренней поверхности от накипи. На корпусе предусмотрен индикатор работы и шкала уровня воды, а поворотная база на 360° позволяет ставить чайник в любом положении. Система автоотключения срабатывает при закипании и при попытке включения без воды, что повышает безопасность эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

Чайник относится к дизайнерской линейке, поэтому при выборе стоит учитывать сочетание его оттенка с остальной техникой и мебелью на кухне. Для сохранения внешнего вида и ресурса рекомендуется регулярно удалять накипь мягкими средствами и избегать абразивных губок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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