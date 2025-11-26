Чайник электрический Bosch TWK3P421
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P421
Основные характеристики Максимальный объём л.: 1.7 Мощность Вт.: 2400 Поддержание температуры: нет Установка температуры воды: нет Материал корпуса: металл Производитель: Bosch Категория: Электрические чайники Цвет модели: белый/черный Управление: механическое Расположение управления: на корпусе Потребляемая мощность кВТ: 2.4 Корпус Фильтр от накипи: да Тип фильтра: пластиковый Материал колбы: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик Кнопка открытия крышки: на крышке Подставка: с возможностью вращения Окошко уровня воды: да Нагревательный элемент: закрытая спираль Функции Дорожный чайник: нет Заваривание чая: нет Дистанционное управление: нет Таймер: нет Длительное, повторное кипячение: нет Индикация температуры: нет Самоочистка: нет Безопасность Отключение при закипании: да Отключение при снятии: да Габариты Вес кг.: 1.2
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв, спустя почти год использования: краска на чайнике начала облезать,снизу сочится вода. Разочарована.
Достоинства:
Комментарий:
Чайником доволен, выглядит отлично, кипятит быстро. Немного неудобно его мыть, т.к. горлышко довольно узкое, но если рука не широкая, можно справиться.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простецкий чайник, на фото выглядит более элегантно. Но, работает. Без коробки. Для дачи пойдёт.))
Достоинства:
Комментарий:
нормальный чайник шумит в меру старый более шумный был. а этот новее поэтому несколько тише. кипятит быстро. прошел день использования радость от нового рабочего чайника поутихла и можно дополнить отзыв) материал изделия менее прочный он легче предшественника в 2 раза. более полый скажем так. старый прослужил 10 лет. засекаем сколько этот продержится. в принципе лучше брать под металл так как пластик все пятна впитывает и отмывать сложно. но посмотрим) прошло полгода шумит как паровоз слышно аж за закрытой дверью и трясётся не очень устойчив отмывается норм))
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный , давно о таком мечтала , посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично упаковано. Из недостатков - очень шумный, за это снизила до 4
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, не сильно шумит. Запах пластика пропал после 2-го кипячения.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чайник. Шумит как и все не громче не тише. Кипятит тоже нормально, по времени не замерял. Объем удовлетворяет меньше не нужно. Выглядит лаконично, металлический.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, надежный, подходит по стилю. Пришел новый , хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, удобный. Кипятит тихо, быстро. Выглядит стильно. Рекомендую
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P421
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв, спустя почти год использования: краска на чайнике начала облезать,снизу сочится вода. Разочарована.
Достоинства:
Комментарий:
Чайником доволен, выглядит отлично, кипятит быстро. Немного неудобно его мыть, т.к. горлышко довольно узкое, но если рука не широкая, можно справиться.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простецкий чайник, на фото выглядит более элегантно. Но, работает. Без коробки. Для дачи пойдёт.))
Достоинства:
Комментарий:
нормальный чайник шумит в меру старый более шумный был. а этот новее поэтому несколько тише. кипятит быстро. прошел день использования радость от нового рабочего чайника поутихла и можно дополнить отзыв) материал изделия менее прочный он легче предшественника в 2 раза. более полый скажем так. старый прослужил 10 лет. засекаем сколько этот продержится. в принципе лучше брать под металл так как пластик все пятна впитывает и отмывать сложно. но посмотрим) прошло полгода шумит как паровоз слышно аж за закрытой дверью и трясётся не очень устойчив отмывается норм))
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный , давно о таком мечтала , посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично упаковано. Из недостатков - очень шумный, за это снизила до 4
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, не сильно шумит. Запах пластика пропал после 2-го кипячения.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чайник. Шумит как и все не громче не тише. Кипятит тоже нормально, по времени не замерял. Объем удовлетворяет меньше не нужно. Выглядит лаконично, металлический.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, надежный, подходит по стилю. Пришел новый , хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, удобный. Кипятит тихо, быстро. Выглядит стильно. Рекомендую