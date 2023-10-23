Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-G4033

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х21
Вес, кг.
1.89

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4033

Hyundai HYK-G4033 обладает различными вариациями нагрева и имеет оригинальный дизайн. Корпус девайса выполнен из специального стекла. Оно помогает удерживать тепло внутри электрического чайника, а также прекрасно выглядит в сочетании с работающей подсветкой, встроенной в дно. Свет активируется в начале каждого цикла, а в конце устройство отключается автоматически. Ёмкость электрического чайника составляет 1,7 л, о его наполненности можно судить по рискам, нанесенным на стенку. Данная модель имеет 5 вариантов нагрева при максимальной мощности в 2200 Вт. Среди предусмотренных температур можно найти подходящую под любой напиток, для каждого режима есть отдельная кнопка. Помимо этого, Hyundai HYK-G4033 оснащен функцией поддержания нагрева, которая позволяет избегать лишнего повторного кипячения. Также устройство надежно защищено от пуска без воды – это значительно продлевает ресурс работы. В носике HYK-G4033 установлен фильтр от накипи, он улавливает даже самые мелкие её частицы. Нагревательный элемент прибора скрыт в подставке, на которой он может проворачиваться на 360 градусов.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4033

Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, единственное надо почаще ухаживать за ним, так как на белом более заметны пятна



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYK-G4033 обладает различными вариациями нагрева и имеет оригинальный дизайн. Корпус девайса выполнен из специального стекла. Оно помогает удерживать тепло внутри электрического чайника, а также прекрасно выглядит в сочетании с работающей подсветкой, встроенной в дно. Свет активируется в начале каждого цикла, а в конце устройство отключается автоматически. Ёмкость электрического чайника составляет 1,7 л, о его наполненности можно судить по рискам, нанесенным на стенку. Данная модель имеет 5 вариантов нагрева при максимальной мощности в 2200 Вт. Среди предусмотренных температур можно найти подходящую под любой напиток, для каждого режима есть отдельная кнопка. Помимо этого, Hyundai HYK-G4033 оснащен функцией поддержания нагрева, которая позволяет избегать лишнего повторного кипячения. Также устройство надежно защищено от пуска без воды – это значительно продлевает ресурс работы. В носике HYK-G4033 установлен фильтр от накипи, он улавливает даже самые мелкие её частицы. Нагревательный элемент прибора скрыт в подставке, на которой он может проворачиваться на 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, единственное надо почаще ухаживать за ним, так как на белом более заметны пятна


Чайник электрический Hyundai HYK-G4033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...