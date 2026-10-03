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Чайник электрический Bosch TWK8611P купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK8611P

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Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK8611P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 203541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Bosch TWK8611P
8 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х22
Вес, кг.
1.22

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK8611P

Электрочайник с системой регулировки позволит настроить уровень нагрева воды в нескольких режимах. Помимо этого в приборе имеется три степени защиты. Съемный фильтр сбережет чайник от нежелательных примесей, микробов и остатков накипи.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK8611P




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник с системой регулировки позволит настроить уровень нагрева воды в нескольких режимах. Помимо этого в приборе имеется три степени защиты. Съемный фильтр сбережет чайник от нежелательных примесей, микробов и остатков накипи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Bosch TWK8611P - по цене 8110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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