Чайник электрический Bosch TWK8611P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб.
В наличии
Код товара: 203541
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х22
Вес, кг.
1.22
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK8611P
Электрочайник с системой регулировки позволит настроить уровень нагрева воды в нескольких режимах. Помимо этого в приборе имеется три степени защиты. Съемный фильтр сбережет чайник от нежелательных примесей, микробов и остатков накипи.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрочайник с системой регулировки позволит настроить уровень нагрева воды в нескольких режимах. Помимо этого в приборе имеется три степени защиты. Съемный фильтр сбережет чайник от нежелательных примесей, микробов и остатков накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Чайник электрический Bosch TWK8611P - по цене 8110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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