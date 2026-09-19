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Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый

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Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 7
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
257 x 247 x 218 мм
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 7
  • Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467456
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
257 x 247 x 218 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый

Электрочайник Smeg – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Мощностью 1400 Вт, он гарантирует быстрое кипячение воды, а объем 0,8 литра делает его идеальным для небольших семей или офисных пространств. Эстетичный и элегантный бежевый цвет придаст вашему интерьеру нотку изысканности и ретро-шарма, характерного для продуктов бренда Smeg. Этот чайник не только красив, но и прочен – корпус выполнен из металла, что значительно увеличивает его долговечность. Удобный закрытый нагревательный элемент упрощает процесс очистки и предотвращает образование накипи. Чайник весит всего 1 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет установить его в любом удобном месте на вашей кухне. Данный электрочайник производят в Китае, что обеспечивает высокое качество и доступную цену. Несмотря на отсутствие заварочного чайника, съемной крышки, подсветки и терморегулятора, он справляется со своей основной задачей – обеспечивая вас горячей водой для любимых напитков в считанные минуты. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и простоту.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
257 x 247 x 218 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Мощностью 1400 Вт, он гарантирует быстрое кипячение воды, а объем 0,8 литра делает его идеальным для небольших семей или офисных пространств. Эстетичный и элегантный бежевый цвет придаст вашему интерьеру нотку изысканности и ретро-шарма, характерного для продуктов бренда Smeg. Этот чайник не только красив, но и прочен – корпус выполнен из металла, что значительно увеличивает его долговечность. Удобный закрытый нагревательный элемент упрощает процесс очистки и предотвращает образование накипи. Чайник весит всего 1 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет установить его в любом удобном месте на вашей кухне. Данный электрочайник производят в Китае, что обеспечивает высокое качество и доступную цену. Несмотря на отсутствие заварочного чайника, съемной крышки, подсветки и терморегулятора, он справляется со своей основной задачей – обеспечивая вас горячей водой для любимых напитков в считанные минуты. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и простоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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