Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый
Электрочайник Smeg – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Мощностью 1400 Вт, он гарантирует быстрое кипячение воды, а объем 0,8 литра делает его идеальным для небольших семей или офисных пространств. Эстетичный и элегантный бежевый цвет придаст вашему интерьеру нотку изысканности и ретро-шарма, характерного для продуктов бренда Smeg. Этот чайник не только красив, но и прочен – корпус выполнен из металла, что значительно увеличивает его долговечность. Удобный закрытый нагревательный элемент упрощает процесс очистки и предотвращает образование накипи. Чайник весит всего 1 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет установить его в любом удобном месте на вашей кухне. Данный электрочайник производят в Китае, что обеспечивает высокое качество и доступную цену. Несмотря на отсутствие заварочного чайника, съемной крышки, подсветки и терморегулятора, он справляется со своей основной задачей – обеспечивая вас горячей водой для любимых напитков в считанные минуты. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и простоту.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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